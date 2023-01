Indicibili abusi su pazienti psichiatrici Quindici persone | tra operatori sanitari e infermieri | arrestate a Foggia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 gennaio 2023), maltrattamenti e vessazioni commessi dadisu alcuni. Queste le terribili azioni per le quali i Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese, in cooperazione con il Gruppo tutela della Salute di Napoli, hanno eseguito misure cautelari a carico di 30. Sette di loro sono finiti in carcere, otto ai domiciliari mentre per tredici dovranno osservare il divieto di dimora acon contestuale divieto di avvicinamento alle presunte vittime e altri due il solo divieto di dimora. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, i magistrati contestano i reati di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, ...