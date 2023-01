Indennità di trasferta dei lavoratori | come funzionano i rimborsi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 gennaio 2023) Può accadere che idipendenti debbano temporaneamente svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso rispetto alla sede di lavoro abituale e vengano, quindi, inviati in. Al ricorrere di determinate condizioni, che approfondiremo di seguito, l’invio inpuò dar luogo ache godono di un trattamento fiscale e previdenziale vantaggiosi per il prestatore di lavoro. Trasferte all’interno e all’esterno del comune della sede di lavoro Quando laviene effettuata entro il territorio comunale della sede di lavoro, le, ispese o chilometrici corrisposti dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito del lavoratore e sono sempre sottoposti a prelievo fiscale e ...