Il Terzo Polo di Matteoe Carlo Calenda non vede l'ora che Forza Italia si sgonfi per ... Infatti, tra la premier e il Ministro Nordio è in agenda per la prossima settimana unper ......sono stati convinti quasi tutti da subito dopo il terribile referendum che ha disarcionato. ... Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell'UPI, Michele De Pascale, per l'con ...

Incontro Renzi-Mancini, prof ascoltata in procura su richiesta difensore Adnkronos

Incontro Renzi-Mancini, sentita in Procura la professoressa che filmò il dialogo all’Autogrill Il Fatto Quotidiano

Incontro Renzi Mancini, spuntano le mail della prof • TAG24 Tag24

Incontro Autogrill, Renzi querela Dagospia Adnkronos

Gli audio esclusivi dell'insegnante viterbese sull'incontro Renzi ... La Verità

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...(Adnkronos) - E’ stata ascoltata ieri in Procura a Roma, su richiesta del suo difensore, la professoressa che il 23 dicembre 2020 ha effettuato alcune fotografie e due video del senatore Renzi mentre ...