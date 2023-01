Incinta e senza stipendio | la calciatrice Sara Björk Gunnarsdóttir vince la causa

Leggi su dilei

(Di martedì 24 gennaio 2023) Essere donna è una sfida che richiede coraggio, giorno dopo giorno. Lo sanno bene tutte le mamme equilibriste che vivono costantemente in bilico per conciliare il lavoro con la vita privata. È difficile, nel nostro Paese e non solo, in una società ricca di stereotipi e pregiudizi che ha scelto le madri come il genitore sacrificabile che deve prendersi cura della famiglia, della casa e dei figli, rinunciando al resto. E se la situazione è già complicata nel mondo lavoro, figuriamoci nel calcio, in uno sport che da sempre è considerato per soli uomini. Certo, le cose stanno cambiando, eppure la storia di, ci dimostra che siamo ancora lontane dalla meta e che la strada da percorrere non è sempre in salita.e mamma,si è ritrovata a fare i conti con una certa ...