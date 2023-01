Incidenti stradali | ACI-Istat | “Costi sociali pari allo 0 | 9% del PIL” Al via formazione studenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel 2021 lo 0,9% del PIL italiano ha riguardato iderivanti dagli, stimati in 16,4 miliardi di euro. Ad affermarlo è il rapporto ACI-di luglio 2022 secondo cui, nel 2021, sulle nostre strade, si sono verificati 151.875che hanno causato 2.875 vittime – soprattutto tra chi guidava o era passeggero di un’autovettura – e 204.728 feriti. Purtroppo non sono esenti da questo bilancio i ciclisti o chi ha scelto di affidarsi alla micromobilità, utilizzando, per gli spostamenti quotidiani in città, i monopattini elettrici: stando sempre al rapporto sull’anno 2021, le vittime in quei casi sono state 229, gli2.101 e i feriti 1.980. Ciò che più preoccupa è che, in generale, siano in aumento i decessi tra utenti della ...