Incidente | funerali a Martina Franca ed a Massafra dove oggi è lutto cittadino Morti Alessandra Carucci di 13 anni | il fratello Leonardo di 19 ed il ventenne Leo Conto

La Gazzetta del Mezzogiorno

Alla stessa ora, nella chiesa di San Francesco da Paola a Massafra, idi Antonella Carucci,...cittadino proclamato dal sindaco Fabrizio Quarto I tre giovanissimi sono le vittime dell'...Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire le cause del drammaticoche ha scosso ... Idei fratelli Carucci saranno celebrati il 24 gennaio alle 15:30 nella parrocchia San ... Incidente mortale sulla Massafra-Martina: il 24 gennaio i funerali delle 3 giovani vittime Si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 24 gennaio nella chiesa parrocchiale di Magione i funerali di Petrit Jashari , il ragazzo di ...Lo schermo del computer si spegne e quello che prima c’era ora non c’è più. Come un pc che va in crash, improvvisamente, così si è spezzata la vita di ...