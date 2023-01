Incendio in un hotel in Friuli Venezia Giulia | le fiamme divorano lo stabile – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Undivampato attorno alle 23 di ieri sera ha distrutto l’albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris (Udine). Si tratta di un complesso di recente costruzione, realizzato quasi interamente in legno. Lehanno divorato lononostante l’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d’accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso. Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell’, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. I danni sono ingentissimi anche per l’indotto che il resort garantiva ...