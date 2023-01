Incendio all’azienda agricola Demetra | distrutti macchinari | serre e attrezzature

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bergamo. Unscoppiato nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto un’intera azienda, laOrganismo Agricolo, con sede in via Guerrazzi a Bergamo. Lo hanno annunciato i titolari con un post sulla loro pagina Facebook: “Dopo tanti anni di lotte per l’ambiente, dopo varie denunce per furti, atti vandalici ed aggressioni. Questa notte è partito unin. Avevamo semi da piantare, un camioncino, un trattore, una fresa, tanteper il nostro lavoro, avevamo arance appena arrivate dalla Sicilia, vasetti di varie confetture, avevamo la possibilità di donare cibo a chi ne aveva bisogno, avevamo il nostro lavoro e tutto quello che ci permetteva di portare avanti una famiglia, che ci permetteva di pagare un mutuo, che ci permetteva di fare ...

Unè divampato, nella nottata tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio,agricola "Demetra" a Bergamo, in via Guerrazzi. L'allarme è scattato intorno alle 2,30 e sul posto sono arrivati i ...... dalle ore successive, è stata tutta una telefonata per offrire garanzie ai fornitori. E parliamo di uno stabilimento che, proprio in virtù della consistenza dell', è passata in ...

Incendio all’azienda agricola “Demetra” di Bergamo: il sospetto del dolo Prima Bergamo

Sospirolo, incendio all'interno di un'azienda agricola FOTO L'Amico del Popolo

Incendio alla Galvani Tubi, Vigili del Fuoco al lavoro in via Olanda ModenaToday

Incendio all'azienda di solventi, ci sono intossicati Oggi Treviso