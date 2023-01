Incendi | albergo distrutto dalle fiamme in Friuli

Un incendio divampato attorno alle 23 di ieri sera ha distrutto l'Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris (Udine). Si tratta di un complesso di recente costruzione, realizzato quasi interamente in legno. Le fiamme hanno divorato lo stabile ...Per quanto riguarda i disagi odierni, si è appreso che il gruppo ha pernottato in uned ora ... mentre sono divampati diversi, come hanno mostrato le riprese televisive. Nella regione ...

Un incendio divampato attorno alle 23 di ieri sera ha distrutto l'albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris (Udine). Si tratta di un complesso di recente costruzione, realizza ...SAURIS DI SOTTO (UD) - Albergo in fiamme. Dalle 23.30 circa di ieri sera, 23 gennaio, i Vigili del fuoco del comando di Udine, stanno operando con le squadre dei distaccamenti di ...