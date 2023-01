(Di martedì 24 gennaio 2023)la grande nevicata in, ora ilè il. Nella notte le temperature sono infatti scese sotto lo zero, in alcuni casi anche in maniera significativa come a Monteleone di Spoleto ...

Tanta neve fino a quote collinari anche in, a Norcia , dove gli abitanti hanno detto di aver ... ad Amatrice , il sindaco Giorgio Cortellesi ha parlato di una situazione 'disastrosa',che ...la grande nevicata in, ora il rischio è il ghiaccio. Nella notte le temperature sono infatti scese sotto lo zero, in alcuni casi anche in maniera significativa come a Monteleone di Spoleto ...

In Umbria dopo la neve il rischio è il ghiaccio - Umbria Agenzia ANSA

In Umbria dopo la neve il rischio è il ghiaccio Giornale di Brescia

Foto: In Umbria dopo la neve il rischio è il ghiaccio Bresciaoggi

In Umbria dopo la neve il rischio è il ghiaccio l'Adige

In Umbria dopo la neve il rischio è il ghiaccio - Cronaca Agenzia ANSA

Dopo la grande nevicata in Umbria, ora il rischio è il ghiaccio. Nella notte le temperature sono infatti scese sotto lo zero, in alcuni casi anche in maniera significativa come a Monteleone di Spoleto ...Ghiaccio sulle strade della regione, situazione critica all'esterno dell'ospedale di Assisi nonostante i mezzi spazzaneve Strade ghiacciate e disagi in varie parti dell’Umbria martedì mattina dopo la ...