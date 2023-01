In missione per il Kaiser. Il sogno tedesco di una Jihad anti-Londra durante la Grande Guerra

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Gli ordini di Berlino si muovono veloci per tutto il Levante. Transitano per l’ambasciata del Reich a Costnopoli, e raggiungono i consolati di Germania in Arabia, Caucaso, Persia e Afghanistan: “Fate rivoltare i musulmani d’India contro i loro padroni britannici, a tutti i costi” si legge nei dispacci crittografati in caso finissero in mani sbagliate. È l’incredibile storia di spie, una delle tante della Primamondiale, che Peter Hopkirk ha raccontato in Servizi Segreti a Oriente di Costnopoli e che la casa editrice Settecolori ha finalmente tradotto in italiano a quasi trent’anni dalla prima edizione in lingua originale. I protagonisti sono diplomatici, agenti segreti e orientalisti tedeschi incaricati dalGuglielmo II di soffiare sul fuoco della protesta musulmana nella sfera d’influenza ...