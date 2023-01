In futuro sarà tutto un altro suono

Leggi su panorama

(Di martedì 24 gennaio 2023) Automobili come sale da concerto, cuffie che aiutano a dormire, occhiali sonori, un cinema portatile dall’audio nitido e potente. Le novità svelate al Ces, la fiera dell’innovazione di Las Vegas. Dentro l’abitacolo regna un silenzio irreale, quello di una grande attesa. L’autista traffica sul cruscotto, ancora un attimo e la musica parte possente. La modalità si chiama «Boston symphony hall» e, per profondità e ampiezza delle note, sembra davvero di essere finiti dentro un’enorme sala da concerto, non in un recinto chiuso da quattro sportelli. È giusto l’antipasto: quando il conducente parla, la canzone si abbassa in automatico; anche se pronuncia frasi a voce bassa, chi si è accomodato dietro lo sente benissimo, mentre davanti viene amplificato il parlato dei passeggeri sui sedili posteriori. Nessuno deve urlare o sporgersi, l’interazione avviene in maniera spontanea, fluida, ...