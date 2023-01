Impostazioni per personalizzare l' Assistente vocale Google

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'(chiamato ancheAssistant) è uno degli assistenti vocali più usati al mondo: il suo successo è dovuto al fatto che può essere utilizzato nei dispositiviHome, sugli smartphone Android e anche su iPhone (tramite l'apposita app).Assistant può essere chiamato in ogni momento dicendo ad alta voce Oko Hey, lanciando dei comandi vocali per attivare azioni sul telefono o anche per gestire dispositivi di domotica (come luci e gli interruttori collegati in Wi-Fi). Nella guida che segue vi mostreremo come accedere lediper parlare con l'virtuale su Android e iPhone e come trovare e usare le opzioni e le ...

Inesiste un tastonegare la porta d'ingresso ai cacciatori di datitutte le app in un colpo solo. Controllo di sicurezza Permette di inizializzare e gestire accessi e persone a ...cui, apri lee seleziona la voce Aspetto . A quel punto non devi fare altro che selezionare la personalizzazione che preferisci in Aspetto , che in questo caso è ovviamente Chiaro . ...

Come impostare una risposta automatica per la mail: guida semplice SmartWorld

Posta di Libero e Virgilio fuori servizio. Ecco cosa sta succedendo e ... Altroconsumo

Come impostare le preferenze in Facebook Fastweb.it

Google Messaggi potrebbe introdurre i profili utente | Rumor HDblog

Meta Account Center: un nuovo hub per gestire le impostazioni delle app social TuttoAndroid.net

La compromissione avvenuta la scorsa estate che ha portato alla sottrazione dei dati degli utenti LastPass ha in realtà interessato numerosi servizi di GoTo, la società madre, come Join.me, Hamachi, R ...Per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali, Apple ha presentato un nuovo set di risorse formative per gli utenti.