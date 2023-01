(Di martedì 24 gennaio 2023) Pallavolo femminile. A Firenze mercoledì 25 gennaio (ore 20,30) la gara secca dei quarti di finale: in palio la final four sabato 28 e domenica 29 a Bologna. Le toscane sono favorite ma le rossoblù sono reduci dalcontro Milano.

...00 Trapani - Cantù 67 - 82 16:00 Baltur Cento - Ferrara 84 - 65 17:00 Torino - Treviglio 89 - 81 Visualizza Serie A2- SERIE A1 FEMMINILE 17:00- Monza 3 - 2 17:00 Macerata - Chieri 0 -......00 Trapani - Cantù 67 - 82 16:00 Baltur Cento - Ferrara 84 - 65 17:00 Torino - Treviglio 89 - 81 Visualizza Serie A2- SERIE A1 FEMMINILE 17:00- Monza 3 - 2 17:00 Macerata - Chieri 0 -...

Il Volley Bergamo 1991 cerca l'impresa-bis: sfida a Scandicci in Coppa Italia L'Eco di Bergamo

Il Volley Bergamo lotta e vince 3-2 contro Milano L'Eco di Bergamo

Volley Bergamo, il messaggio: “Per un patrimonio della città, la casa è una priorità” BergamoNews.it

A-1 donne, Bergamo sgambetta Milano in rimonta. Chieri non si ferma La Gazzetta dello Sport

Scandicci-Bergamo in tv domani: orario e diretta streaming quarti Coppa Italia femminile 2023 volley SPORTFACE.IT

Volley, i risultati della sedicesima giornata di Serie A1 femminile e Superlega maschile: Perugia schianta Modena, e vince la regular season. Scandicci cade ...Pallavolo femminile. A Firenze mercoledì 25 gennaio (ore 20,30) la gara secca dei quarti di finale: in palio la final four sabato 28 e domenica 29 a Bologna. Le toscane sono favorite ma le rossoblù so ...