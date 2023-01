Il turismo torna al centro dell' interesse degli italiani

Leggi su agi

(Di martedì 24 gennaio 2023) AGI - Dopo lo stop causa Covid, ila essere alinteressi, che non solo apprezzano il Belpaese ma considerano i viaggi tra gli argomenti di conversazione piu interessanti. É quanto emerge dai risultatia ricerca condotta in rete nell'ultimo mese tramite Human, l'esclusiva piattaforma di web e social listening realizzata da sviluppatoricon algoritmo italiano, che ha analizzato i social media e la rete per definire il sentiment nei confronti del tema e i cui dati sono stati presentanti durante la seconda edizioneStati Generali delpromossi dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania, cui ha partecipato il ministro del ...