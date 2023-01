Con la forza di una, la finale nazionale dell' Irlanda per l' Eurovision Song Contest 2023 (Liverpool, 9 - 11 - 13 ... Ed è un po' ildi un loro complesso periodo musicale, in cui non si ...... perché questo discorso - una vera e propria- manda a mare gli sforzi di cinque secoli di ... Aggiunge, infatti, Benedetto: 'Oggi noi sappiamo che la traduzione greca dell'Antico, ...

Il testamento bomba di Ratzinger: "Contro di me un vociare assassino" ilGiornale.it

Minoli: «Il duello fra Agnelli e De Mita fu una bomba: era una tv fatta di storie, non di opinioni» Sette del Corriere della Sera

«Una donna che ha inseguito la bellezza, ora contempla quella di ... Famiglia Cristiana

Nelle parole dell'ultima ora il compendio di tutta una vita Avvenire

“Pot-au-feu”, il brodo perpetuo che cuoce da secoli e dura per sempre Radio Deejay

Nel volume postumo con i testi successivi al 2013, Benedetto XVI si tolse i sassolini dalle scarpe sui suoi nemici nella Chiesa ...