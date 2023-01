(Di martedì 24 gennaio 2023) Sprofondo rosso per la sinistra: il Partito democratico, secondo l'ultimoSwg, crolla al minimo storico. Solo il 14% degli elettori lo vota

Secondo ilcondotto dalla società Intrum, l'80% degli intervistati dichiara di aver già risentito dell'inflazione, mentre il 55% teme una riduzione dei propri risparmi a causa della perdita di valore ...Il Pd scende a un nuovo record negativo, il 15,8%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico che nella settimana dall'8 al 14 gennaio mette a confronto le ...

Il sondaggio choc che "cancella" il Pd a un mese dalle primarie ilGiornale.it

Sondaggio choc, Pd ai minimi storici: mai così in basso da quando è nato Il Tempo

Sondaggio choc nel Regno Unito: l'11% dei camionisti si ammala ... Giganti della Strada

Pd, il sondaggio shock tra iscritti e militanti: "Perdiamo perché siamo senza linea. Il leader Non conta" la Repubblica

Regionali Lazio, il primo sondaggio è uno choc per Pd e M5s. Tutti i numeri Il Tempo

Sprofondo rosso per la sinistra: il Partito democratico, secondo l'ultimo sondaggio Swg, crolla al minimo storico. Solo il 14% degli elettori lo vota ...Il rapporto dell’«Alto consiglio per l’uguaglianza tra donne e uomini» dimostra che il sessismo non diminuisce: il 14% delle donne dice di avere subito un atto sessuale imposto ...