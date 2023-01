Il senatore M5s Scarpinato | «Messina Denaro ha obbedito all’ordine di farsi arrestare»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) Matteonon è stato “venduto” da Cosa Nostra. Ma ha semplicementedi. Lo ha detto ildel Movimento 5 Stelle ed ex magistrato Robertoin un’intervista al Tg1. Secondol’ultimo dei Corleonesi «ha cominciato a commettere una serie di errori da principiante. Era inevitabile che prima o poi venisse catturato. Non è che Matteonon era più il capo. Ma c’è una struttura che va al di là di Matteoche dice “è chiusa, è finita, questo è il momento in cui tu ti devi fare”. E anche Matteodeve ...