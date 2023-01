(Di martedì 24 gennaio 2023) A vent'anni dalla morte Ezio Mauro racconta Gianni Agnelli. La figuraha attraversato il Novecento in tutti i suoi aspetti, qui ripercorsi in un viaggio tra fabbrica e politica, vicende personali e successi pubblici, Italia e mondo, ma che mantiene come suo centro Torino e la torinesità.

...ispirata al filosofo Ludwig Wittgenstein " considerato uno dei massimi pensatori del XX" ... l'ultimo lavoro di fiction del cineasta inglese prima della sua scomparsa, a causa'AIDS, nel ...Siamo passati dalla fantasia del bisogno della politica narrata da mio padre alla politica'... John Maynard Keynes , il più grande economista delscorso, precisava che a tempi lunghi saremo ...

Il secolo dell'Avvocato Repubblica TV

Bordighera, Bassi ha il sì dell'ex assessora Mariella «A giorni i nomi ... Il Secolo XIX

Sarà il secolo dell'Africa, lo dice la demografia - Oltremare Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Genova, via ai lavori di recupero dell’ex centro commerciale di via Pavese a Pra’ Il Secolo XIX

Gianni Agnelli vent'anni dopo. John Elkann: “La lezione di mio nonno” la Repubblica

La ragazza, 24 anni, è stata visitata da un ginecologo, poi la vicenda è stata segnalata alle forze dell'ordine. Lo stupro non è certo - perché non ci sono segni evidenti come graffi o ecchimosi - ma ...Dopo i tre episodi denunciati in sole tre settimane, allertato il nucleo anti violenze della prefettura. I giovani attirati con la droga. Analogie tra le ...