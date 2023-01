Il racconto di De Cecco dopo la rapina in casa | «Era iniziata male | scappati per l’allarme | pensavano di trovare di più»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quasi 40 minuti di terrore quelli vissuti dall’imprenditore Saturnino Dee la sua famiglia,ti e tenuti in ostaggio da una banda di criminali ieri sera, 23 gennaio, insua. È stato «un momento traumatico», ha raccontato lo stesso Deuscendo dal Comando dei carabinieri di Montesilvano, assieme alla moglie, Sheila D’Isidori. «Quando ti entrano ine ti sequestrano la famiglia è grave. Bisogna mantenere la calma, seguire le indicazioni ed essere più accondiscendente possibile. Che è quello che poi ho fatto. Sono stato molto calmo e per fortuna è andata bene». Si considera tutto sommato fortunata anche la moglie di De, che racconta: «Abbiamo avuto la fortuna che quando la situazione stava precipitando è scattato. Si sono ...

Quando qualcosa non gli piaceva mi colpivano', racconta ancora De, che riferisce di essere stato colpito al volto, precisando di non aver capito se con degli oggetti o a mani nude. Commenti da .... and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video "Erano armati, mi hanno menato ma alla fine è andata di lusso" Ildi Deappena uscito dalla caserma dei carabinieri ...

Il racconto di De Cecco dopo la rapina in casa: «Era iniziata male ... Open

MET - Bobo Rondelli e Cecco e Cipo, doppio concerto al Teatro ... MET - Provincia di Firenze

Que serà A Codroipo va in scena il racconto di vita e di amicizia ... UdineToday

Un buon Caffè | Almanacco della Scienza Almanacco della Scienza

Stanotte a Milano con Alberto Angela: ecco la puntata integrale Michelangelo Buonarroti è tornato

SAN BENEDETTO - «Sono entrati in casa, hanno sequestrato la mia famiglia, quello che è successo è una cosa grave - racconta l'imprenditore abruzzese - in questi casi ...MONTESILVANO – “Un momento traumatico. Quando ti entrano in casa e ti sequestrano la famiglia è grave. Bisogna mantenere la calma, seguire le indicazioni ed essere il più accondiscendente possibile. C ...