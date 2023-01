Il punto non sono le intercettazioni | ma gli intercettati messi alla gogna

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Al direttore - Dicono che Nordio si accinga a divenire il peggior Guardasigilli della recente storia repubblicana: ciò equivarrebbe all’ingiusto oblivio dell’operato del collega Bonafede che ha rappresentato, al contrario, l’indiscusso campione della regressione della civiltà giuridica (quantomeno penalistica) continentale. L’affermazione, per altro, fotografa la sghemba percezione e (l’in)coscienza – coltivate ancora, purtroppo, devo registrare ai più disparati livelli degli operatori del diritto – del principio di presunzione di innocenza, la cui omessa digestione genera ancora, nel 2023, mostri. Archiviati Travaglio e Davigo, non credevo così numerosi i Neo Inquisitori, ancora vittime del fascino della peccaminosa presunzione di sospetto. Eppure in Italia, il cuore del dibattito politico sul giuridico si avvita ed esaurisce, direttore, semplicemente, tutto qui. Auguro al ...