Il pugile Chris Eubank Jr indossa la fascia arcobaleno | “Lo sport deve essere inclusivo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’incontro di pugilato traJr e Liam Smith si è concluso con la vittoria di quest’ultimo ma il primo ha vinto una battaglia più importante, quella a sostegno della comunità Lgbtqi+. Nei giorni scorsi alla Manchester Arena è andato in scena l’incontro, valevole per la categoria dei pesi medi, traJr. e Liam Smith. Quest’ultimo ha trionfato mandando ko l’avversario al quarto round. Tra i due pugili, però, lo scambio di colpi era iniziato molto prima dell’incontro: durante la conferenza stampa della sfida, infatti, Smith aveva provocatoJr. facendo supposizioni infantili e omofobe sulla sua sessualità. La risposta del 33enne britannico (figlio del campione mondiale) è stata superlativa: l’atleta si è apertamente schierato ...

Come seguire Chris Eubank Jr vs Liam Smith stasera in tv: programma, orario e streaming. La card in diretta su Mola.TV gratis ...