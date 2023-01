Il primo sciopero contro il governo Meloni è dei benzinai!

'Ilnon si scorda mai'. Marco Travaglio come di consueto è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, e non nasconde una certa soddisfazione per come sta finendo per il governo di ..."Il...", Travaglio e Bersani se la ridono: entusiasmo alle stelle da Gruber

Metropolis/251 - 'Serbatoio voto'. Quanto pagherà Meloni il primo sciopero Ospiti: Emiliano e Squeri. Con Cuzzocrea e Mauro (integrale) Repubblica TV

Sciopero benzinai, la battuta di Travaglio: "Il primo sciopero non si ... La7

Sciopero benzinai, ultimo tentativo del governo. Gestori: 'Stiamo ... Agenzia ANSA

Ita, marcia indietro di Lazzerini sui salari. E i sindacati preparano il ... Il Manifesto

Serbatoio voto. Quanto pagherà Meloni il primo sciopero Ospiti: Emiliano e Squeri. Con Cuzzocrea e Mauro la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...A poche ore dall’inizio dello sciopero dei benzinai, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per le ore 15 nella sua sede i gesto ...