Il pm di Calciopoli | «Occasione persa | tanti protagonisti dell’inchiesta sono ancora nel calcio»

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Repubblica, con Dario Del Porto, intervista Stefano Capuano uno dei pm di. «Ero convinto che la vicendapotesse rappresentare l’opportunità per voltare finalmente pagina, invece si èun’». «Il clamore che aveva accompagnato quell’indagine e le sentenze, sia della giustizia ordinaria, sia di quella sportiva, mi avevano fatto credere che si potesse tirare una riga rispetto a un passato dove si tentava di raggiungere il risultato ad ogni costo, dimenticando che ilrimane innanzitutto uno sport. Purtroppo, devo prendere atto che è finito tutto nel dimenticatoio». A cosa si riferisce? «Molti deidi quell’inchiesta continuano ad avere ruoli nel mondo del. E non sto parlando ...

IlNapolista

'La lezione dinon è servita' 'Mi sembra che il presidente Ferrero sia stato molto chiaro - aggiunge l'ex presidente della Juve - dicendo di v olersi difendersi in ognisenza ...... dicendo di volersi difendersi in ognisenza però, diciamo così, arrivare a fare casino. ... E ancora: 'Lezione non imparata dopoSono d'accordo, anche l'azionista avrebbe dovuto ... Il pm di Calciopoli: «Occasione persa, tanti protagonisti dell ... Le parole dell'ex presidente della Juve, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sui 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri ...L'ex presidente: 'C'è stato un cambio di atteggiamento da parte della società negli ultimi anni, da quando decise di privarsi di Marotta' ...