Il padre di Saman Abbas rifiuta l’avvocato offerto gratis dall’Italia | la mossa per frenare l’estradizione | «Nei documenti italiani prove inaffidabili»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Hato l’ultimo aiutoShabbar, ildiaccusato dell’omicidio di sua figlia a Novellara nel Reggiano avvenuto ad aprile 2021. L’uomo hati di accettare l’assistenza di un avvocato che gli era stata offerta gratuitamente dal governo italiano. Nel corso dell’udienza di oggi 24 gennaio a Islamabad, i funzionari dell’ambasciata italiana in Pakistan hanno chiesto a Shabbardi leggere e firmare un documento, fornitogli in italia, inglese e in urdu, la sua lingua nativa, con cui gli veniva fatta l’offerta. Ma l’uomo non ha voluto accettare, evitando di spiegare il motivo della sua decisione. Già all’inizio dell’udienza, il suo avvocato Akhtar Mehmood ha contestato idepositati dall’ufficiale ...

