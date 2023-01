Il Napoli vola sempre di più verso lo Scudetto | il Milan distrutto dalla Lazio crolla a -12! CLASSIFICA

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Il nostro è fatto, ora aspettiamo“. Frase da spavaldi, forse non da, eppure quante volte è capitato quest’anno di sentirla fra i vicoli di Partenope. Ed anche questa volta, gli azzurri di Spalletti il proprio l’hanno fatto, vincendo 0-2 sul campo della Salernitana e concludendo il proprio girone d’andata con un sontuoso score di 50 punti. SSC(Getty Images) Poi, l’attesa, gonfiando il petto alla vista di un così ampio distacco dalle inseguitrici, realizzando inoltre di essere il miglior attacco nonché la miglior difesa di un campionato dominato, con annesso bomber del torneo fra i propri tesserati. Non poteva andare meglio ad uncosì caparbio, capace di srsi tutti gli scetticismi da quelle maglie azzurre nell’attesa di conoscere il reale distacco delle inseguitrici all’inizio del ...

A Salerno è arrivato il gol numero 13 in campionato per Victor Osimhen , il bomber di questochein classifica anche grazie al suo attaccante. Il nigeriano si sta giocando anche una fetta importante di credibilità a livello europeo, con numeri che sono all'altezza dei migliori ...Dzeko e Lukaku in campo con Lautaro hanno aumentato il caos più che le occasioni, e se n'è andato così il sogno di riagganciare il, che sempre più soloverso il terzo scudetto. Inter 0 ...

Sarri affonda il Milan di Pioli e Leao: il Napoli vola in classifica napolipiu.com

Gollini vola a Napoli: dalla panchina a Firenze al sogno Scudetto BergamoNews.it

ULTIM’ORA – L’Inter cade in casa con l’Empoli! Il Napoli vola a +13 in attesa di Lazio-Milan MondoNapoli

Il Napoli vola: Salernitana ko e 50 punti su 57. QS: "Osimhen fa 13, il Napoli incassa" TUTTO mercato WEB

Napoli vola via da metà gara, la coppia Stewart-Williams ribalta Sassari Sportando

Sirigu vola a Firenze, mentre Gollini arriva sotto il Vesuvio. Il passaggio si completerà a breve, già effettuate le visite mediche Scambio di portieri ...Il portiere va in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro: il suo contratto con l'Atalanta scade nel 2024 ...