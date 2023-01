Il mansplaining | in cosa consiste l’atteggiamento paternalistico di alcuni uomini

(Di martedì 24 gennaio 2023) La parola ‘’ deriva dall’unione di ‘man’ e ‘splaining’ cioè ‘explain’, quindi ‘uomo’ e dal verbo ‘spiegare’. Si riferisce alcon il quale certipretendono di rappresentare e spiegare alle donne il loro stesso punto di vista e ciò che è lecito o non è lecito che le donne facciano. Cioè, spiegano alle

Clara Carluccio Related posts: L'EDITORIALE " RAGAZZE, NON ABBIAMO IL DIRITTO AL PORNO " IL CASO CANTONE (di Clara Carluccio) L'EDITORIALE " FACCIOE DICO ALLE DONNEFARE, VISTO CHE ...[…] Lo jugosplaining è unamolto più recente che coinvolge un gruppo di studiosi, tutti ... in un'estensione di critica del '' - il modo in cui i generi dominanti, gli ...

Il mansplaining: in cosa consiste l'atteggiamento paternalistico di ... Periodico Daily - Notizie

FEM NEWS – LA FINESTRA FEMMINISTA / Lo spiegone del ... ravennanotizie.it

Discriminazione di genere e oltre: cos’è il “mansplaining” Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Perché gli uomini dicono di sapere sempre tutto Marie Claire