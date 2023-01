Il lato mini dell’Alta Moda | la sfilata Chanel Haute Couture P E 2023

Leggi su amica

(Di martedì 24 gennaio 2023) Accorciate gli orli, tirate fuori le gambe. Se lagonna era sembrata una meteora veloce, giusto il tempo della stagione primavera estate 2022, per la direttrice creativa Virginie Viard è la stella cometa dellaPrimavera/Estate, dove abiti preziosi e tailleur si riscopronoe l’altaringiovanisce. Lo show è una parata di cappelli a cilindro, di papillon, di stivaletti stile vittoriano bicolore stringati fin sopra la caviglia e di silhouette che evocano un mondo ancora affoldi carrozze (tra reinterpretazioni di livreee e mantelle). Tutto è trasportato in un presente sbarazzino, a gambe nude, dove i capi della formalità maschile d’antan si trasformano in accessori spiritosi e seducenti, in un gioco di ruoli, ...