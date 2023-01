Il Consiglio Nazionale Forense riammette l’avvocato Angeloni alla corsa per il Consiglio dell’Ordine

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon era stata una gran bella giornata per la Commissione elettoraledegli Avvocati di Benevento che solo ieri, chiamata a verificare le candidature per le elezioni deldegli Avvocati, in programma dal 26 al 28 gennaio, aveva estromesso un solo candidato:Francesco. Il professionista beneventano aveva fatto le spese, unico e solo, di beghe interne che si stavano tramutamdo un un vero e proprio sopruso. In soldoni: ‘eliminare’ l’avversario per poi ‘vincere facile’. Quando si concorre in una competizione, sia essa sportiva o anche democratica, libera, sana e partecipata, non si dovrebbe mai ragionare in questi termini. Ancor più all’interno di un ordine professionale, laddove bisognerebbe essere assolutamente ...