(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA - Il 24 gennaio è una data storica per ogni tifoso laziale. E lanon si è fatta trovare impreparata all'appuntamento per celebrare l'anniversario di nascita di Giorgio, ...

...non si è fatta trovare impreparata all'appuntamento per celebrare l'anniversario di nascita di Giorgio, centravanti del primo scudetto biancocleste. Il club ha ricordato ildi ...Commenta per primo Oggi Pino Wilson avrebbe compiuto 77 anni. Storico capitano della Lazio degli anni '70, vinse lo scudetto con Maestrelli in panchina e Giorgioin campo con lui, è scomparso il 5 marzo scorso. In biancoceleste per lui 394 presenze e 8 gol tra il 1969 e il 1980. La squadra oggi guidata da Maurizio Sarri questa sera sarà impegnata in ...

Il compleanno di Chinaglia, il ricordo della società Corriere dello Sport

Lazio, il ricordo di Chinaglia nel giorno del suo compleanno Lazio News 24

Chinaglia, la dedica del figlio George a papà Long John (FT) Solo la Lazio

Il 24 gennaio del 1947 nasceva Giorgio Chinaglia: buon ... LazioPress.it

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 24 gennaio Lazio News 24

ROMA - Il 24 gennaio è una data storica per ogni tifoso laziale. E la società non si è fatta trovare impreparata all'appuntamento per celebrare l'anniversario di nascita di Giorgio Chinaglia, centrava ...Una data quella di oggi che tutti i tifosi della Lazio non possono dimenticare. Il 24 gennaio di 76 anni fa nasceva Giorgio Chinaglia indimenticato e indimenticabile eroe della banda Maestrelli e di..