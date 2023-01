Il cereale del mare | ecco il cibo del futuro che viene dagli abissi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ángel León, lo chef del, famoso per le sue sperimentazioni con quello che i nostri mari hanno da offrire, coltiva da alcuni anni una pianta marina da cui si ricava un particolare seme dalle alte proprietà nutritive e privo di glutine. E ora Costa Crociere lo sostiene per espandere il progetto ulteriormente

Tutto inizia da un'idea dello chef León che scopre le numerose proprietà della pianta marina chiamata Zostera marina e che lui soprannomina cereale del mare per quei suoi particolari semi che si ...