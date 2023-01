"Il carnefice di Pamela non può uscire dal carcere"

Leggi su agi

(Di martedì 24 gennaio 2023) AGI - "Sono molto tesa e aspetto l'udienza di domani provando ad avere fiducia nello Stato. Non dormo più, ma in realtà sono ormai 5 anni che non riesco ad avere pace: da quando è morta. Se veramente credo che sarà fatta giustizia? Ci sto provando, ma ho davvero paura che ildi mia figlia possafuori" Ha la voce di chi a stento trattiene le lacrime Alessandra Verni, mamma diMastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio del 2018 in un appartamento a Macerata e ritrovata in due valigie nelle campagne di Pollenza. La donna confida all'AGI le sue paure. Teme che Innocent Oseghale possa avere una riduzione della pena e dunque un giornodal. C'è infatti il rischio che gli venga tolta l'aggravante della violenza sessuale alla ...