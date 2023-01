Il calendario lunare 2023 della bellezza | per depilarsi e tagliare i capelli

Leggi su diredonna

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilè una pratica antica che si basa sull’idea che la luna abbia un’influenza sui cicli naturali del corpo umano, tra cui quellipelle e dei. La luna ha sempre avuto un ruolo importante nella cultura popolare e nella mitologia, ed è stata associata a diversi eventi naturali, tra cui le maree e i cambiamenti delle stagioni. Il, anche per il, sfrutta questa idea per consigliare i trattamenti dipiù adatti in base alle fasi lunari. Può essere utilizzato come una guida supplementare per ottenere il massimo dai nostri trattamenti di. Vi ...