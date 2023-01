I4 M50 | la prima Bmw M elettrica gommata Pirelli P Zero Elect

MILANO - Pirelli P Zero Elect è il pneumatico scelto da Bmw M per equipaggiare la i4, lavettura completamente elettrica della divisione più prestazionale del marchio bavarese, che l'anno scorso ha festeggiato i suoi primi 50 anni. La coupé a zero emissioni si aggiunge ai ...BMW M ha scelto il Pirelli P Zero Elect come pneumatico di primo equipaggiamento per la sua BMW i4, lavettura completamente elettrica della divisione ad alte prestazioni della casa automobilistica tedesca. La i40100% elettrica si unisce alla vasta gamma di modelli del brand per i ...

MILANO - Pirelli P Zero Elect è il pneumatico scelto da Bmw M per equipaggiare la i4 M50, la prima vettura completamente elettrica della divisione più prestazionale del marchio bavarese, che l'anno sc ...Nel 2022 ha compiuto 50 anni la divisione di Bmw che firma i modelli più sportivi con l'iconica M, modelli su cui viene trasferita l'esperienza nel motorsport. Allo stesso modo, il know-how accumul ...