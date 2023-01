(Di martedì 24 gennaio 2023) Nasce il podcast «La voce della tua generazione», ideato, scritto e realizzato dai giovani Gen Z per i giovani Gen Z. Un racconto senza filtri di storie ed esperienze autentiche, tra incertezze, paure, e piccole e grandi gioie per dare voce ai bisogni di una generazione

La vaccinazione è offerta, in forma gratuita e in accesso diretto negli orari sopraindicati, alle seguenti categorie di cittadini: - ragazze edi 11 anni di età e a coloro che a suo tempo non ......" a quel punto potremmo strutturare una serie di attività didattiche per i bambini e i... "Questi sono dati interessantissimi:solo un terzo della popolazione circa lo sa parlare, ma molti ...

Oggi i funerali dei 3 ragazzi morti in Puglia: Leo aveva sviluppato un ... Fanpage.it

incidente stradale massafra oggi Tag24

Incidente stradale tra Massafra e Martina Franca: morti tre ragazzi ... Radio Norba News

I ragazzi di oggi Loro si raccontano così Vanity Fair Italia

Reggio Calabria, il centro 'Noi Ragazzi di Oggi' si presenta ai ... CityNow

La troupe del programma Fuori dal Coro è stata aggredita durante le riprese di un servizio girato a Castelvolturno (Caserta) che andrà in onda stasera in tv, martedì ...“Spesso sentiamo parlare di ragazzi che non studiano e non lavorano – conclude Collesano -, ma il problema non è solo quello. Il problema è che i ragazzi non hanno gli strumenti o il coraggio per ...