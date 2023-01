I convocati per Fiorentina – Torino

... al netto dei 4000 aquilotti (i quali la sottoscrizione non è valida nelle partite di cartello),... 19:15 Idi Maurizio Sarri Questa la lista deida parte della Lazio. Assenti ......dopo il meteo di questi giorni ma è una partita importante e proveremo in tutti i modi a dare seguito alle due vittorie che abbiamo fatto." Sono 21 i giallorossida mister Gaddala gara ...

I convocati per Juventus - Atalanta Juventus Football Club

I convocati per Bologna-Cremonese: Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone out per infortunio, Vignato per ... Zerocinquantuno.it

Torino, i convocati per la trasferta di Firenze: Schuurs c’è, ancora fuori Ilkhan Toro News

MN - Milan, i convocati per la Lazio: torna Krunic, assente Bakayoko Milan News

Spezia-Roma, i convocati di Gotti: assenti Nzola e Ekdal, prima chiamata per Marchetti TUTTO mercato WEB

Nel primo pomeriggio di oggi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva convocato i gestori dei distributori per un ultimo tentativo di mediazione (Teleborsa) -precedonoprogrammato per 48 ...A poche ore dall’inizio dello sciopero dei benzinai, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per le ore 15 nella sua sede i gesto ...