I balneari e il calcolo del consenso L’opinione di Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Oggi, 24 gennaio, la coalizione di maggioranza si occuperà, ancora una volta, di spiagge, ombrelloni e suolo pubblico. Tuttavia, i titolari delle concessioni, e coloro che li appoggiano sperando (o meglio illudendosi) di avere grandi esiti elettorali con il loro supporto, si mettano l’animo in pace, una volta per tutte. Lo facciano anche i tassisti, soprattutto quelli di Roma. Vadano a studiare economia delle scelte pubbliche. Vedranno perché. Nella seconda metà degli Anni Cinquanta, James Buchanan (a cui nel 1986 venne conferito il Premio Nobel per l’economia) teorizzò che gruppi anche relativamente piccoli ma coesi e ben organizzati possono avere un peso molto importante sulle scelte pubbliche ed orientare le politiche economiche (o parte di esse) a loro favore (piuttosto che a quello della maggioranza dei cittadini). I libri di Buchanan sono a mezza strada ...