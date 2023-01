I 5 migliori giochi PS5 da regalare a San Valentino 2023

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sansi avvicina e una guida ai 5PS5 daad innamorati e innamorate gamer incalliti potrebbe fare al caso di molti. Spendendo anche davvero poco, si avrà la certezza di fare un dono gradito a chi ha la console di casa Sony da abbastanza tempo o da poco (per la ben rinomata scarsa disponibilità della soluzione di gioco). Tra nuove uscite e vecchie proposte, le soluzioni sono per tutti i gusti e le tasche. Battlefield 2042 Battlefield 2042 è la soluzione più economica di questa guida. Al momento, su Amazon, è possibile acquistare il gioco a meno di 20 euro: uno sconto notevole considerando il prezzo di partenza di 60 euro. Il titolo è noto ai più: proprio nel 2042, gli equilibri mondiali sono sovvertiti a causa di eventi climatici estremi e conflitti per il ...

