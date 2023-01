Hockey prato | Mondiali 2023 | Australia e Belgio conquistano la semifinale | eliminate Spagna e Nuova Zelanda

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Proseguono idisu, in corso di svolgimento tra Bhubaneswar e Rourkela, in India. Quest’oggi erano in programma i primi due quarti di finale (le altre due sfide si svolgeranno domani, mercoledì 25 gennaio) trae tra: andiamo a scoprire come si sono conclusi i match. Stando ai pronostici, ci si attendeva un incontro molto equilibrato e, visto il risultato finale e (soprattutto) come è maturato, le previsioni sono state rispettate: l’si è imposta, in rimonta, ai danni dellaper 4-3, una sfida che ha visto gli iberici portarsi in vantaggio sullo 0-2 salvo poi farsi rimontare sul 4-2 (con glini ...