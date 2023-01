“Ho chiesto aiuto e hanno detto no” | parla la madre del neonato morto al Pertini

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Hoper tre notti di seguito al personale del reparto in cui ero stata ricoverata, non miascoltato”. Are ora è ladelall’ospedaledi Roma: la donna ancora non si spiega “Come sia potuta accadere una cosa del genere”. Dalle prime ricostruzioni, il decesso del bambino sarebbe avvenuto per soffocamento, schiacciato dal corpo dellaaddormentatasi sfinita accanto a lui, ma non si esclude che si tratti di Sids, e sarà l’autopsia ad accertare le cause della morte. Sul caso intanto sta indagando la magistratura. Vi raccomandiamo... Mamma si addormenta mentre allatta,di 3 giorni muore soffocato ...