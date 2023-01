Highlights gigante femminile Kronplatz | Coppa del Mondo sci alpino 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Oggi è andato in scena ildi, in Italia, valido per ladeldi sci. Mikaela Shiffrin fa 83 vittorie e supera il record di Lindsey Vonn. L’americana vince davanti a Lara Gut e Federica Brignone che riesce a tenersi dietro Vlhova. Sbaglia Bassino nel finale che perde la possibilità di agguantare la 6ª posizione chiudendo ai margini della top ten in decima piazza. La 1a manche di Mikaela Shiffrin La 1a manche di Federica Brignone SportFace.