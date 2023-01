Highlights e Interviste – Primavera | Fiorentina vs Napoli 2-1

(Di martedì 24 gennaio 2023) In campo, allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino, laafftonta il. Subito in vantaggio la squadra di Aquilani con Toci che finalizza una giocata di Distefano, viene raggiunta ad inizio ripresa dalla rete di Sahli. Viola in dieci per l’espulsione di Favasuli nel secondo tempo, bravi però a resistere e colpire a tempo scaduto con Vitolo. Gli HiglightsvsMercoledì 25 gennaio i giovani viola giocheranno a Monza la finale di Supercoppacontro l’Inter. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... le, i resoconti delle partite ed alcuni contenuti video, in italiano e in inglese. Il ... con il support tecnico di OneFootball è in fase di elaborazione ed implementezione l'...... le, i resoconti delle partite e i video, in italiano e in inglese. Il lancio di un ... con il supporto tecnico di OneFootball è in fase di elaborazione ed implementazione l'Player ...

Eccellenza. Highlights e interviste di Bassano-La Rocca Altavilla 2-2 venetogol.it

HIGHLIGHTS E INTERVISTE - Tutti i video della stagione 2022-2023 Settecalcio

A1 maschile: highlights, interviste e repliche della 13a giornata Waterpolo Development World

Colorno - Campagnola 1-0, highlights e interviste Sport Parma

Serie D. Gli highlights e le interviste di Levico-Montecchio venetogol.it

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...La Valdinisi domani affronta la difficile trasferta sul campo del Gescal che nelle ultime settimane si è particolarmente rinforzato. La formazione allenata da mister Frazzica viene rincuorata da una p ...