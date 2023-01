Ha scelto un cappotto oversize Chanel

(Di martedì 24 gennaio 2023) Radiosa e chic. Da quando è trapelata la notizia della sua terza gravidanza, Charlotte Casiraghi, non ha né smentito, né confermato. Ma il suo aspetto è sicuramente la conferma che la principessa monegasca nasconde un dolce segreto. Come da tradizione nel Principato, ha partecipato al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo insieme al resto della famiglia (inclusi i nipotini Jacques e Gabriella). Con lei c’era anche il figlio maggiore, Raphaël Elmaleh, avuto dal cabarettista Gad Elmaleh, e il cugino Louis Ducruet. Non c’era, invece, Balthazar, nato nel 2018 dal marito Dimitri Rassam. (Photo by Stephane Cardinale/PLS POOL/Getty Images) Leggi anche › Charlotte Casiraghi sarebbe incinta del terzo figlio: fiocco rosa? › Il royal look del ...

La cantante sudcoreana haun look color panna davvero romantico: bustier con motivi floreali,... La figlia di Monica Bellucci ha sfoggiato undi lana nera, una camicia di pizzo ...Per completarlo, in inverno, è necessario aggiungere un. Ma anche questo vacon cura per non rovinare l'effetto finale. La coerenza in questo caso è tutto. Ogni pezzo del look deve ...

Il cappotto elegante bianco di Sophie Wessex che vogliono tutte Marie Claire

Charlotte Casiraghi incinta sceglie il nero e un cappotto di Chanel Vogue Italia

Da Chiara Ferragni a Melissa Satta, come vestirsi quando fa freddo come le star italiane Sky Tg24

Aeropan a Bologna Edilportale.com

Moda Inverno 2023: cappotto pied de poule Harper's Bazaar Italia

Dopo la notizia della gravidanza, il primo look della figlia di Carolina di Monaco al 45° Festival del Circo di Monte Carlo ...Donna con una bellezza più unica che rara; è letteralmente impossibile non restare incantati di fronte a Justine Mattera.