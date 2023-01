Guida TV | programmi di stasera | martedì 24 gennaio 2023

(Di martedì 24 gennaio 2023)aitv della prima serata di oggi,24.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Black Out – Vite sospese Fiction RAI2 Boomerissima Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Storia di una ladra di libri Film ITALIA1 Le Iene Infotainment LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Hysteria Film TV8 Sei regali per Natale Film NOVE Parker Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

E ra il 27 gennaio del 1945. Con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, il mondo aprì gli occhi. Sulla meticolosa organizzazione dei campi di concentramento, sull'i ...