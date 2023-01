Guendalina Tavassi in ospedale | «Mai visto tanto sangue» come sta ora

(Di martedì 24 gennaio 2023) In queste ore,ha registrato delle Instagram Stories che hanno spaventato moltissimi fan. La donna si è recata dal parrucchiere ed ha aggiornato i suoi fan in merito ai trattamenti effettuati. Poco dopo, però, ha pubblicato dei contenuti tutt'altro che sereni e distesi, in quanto si è ripresa su di un lettino dicon la flebo attaccata. Lei stessa ha commentato l'episodio dicendo: «Dal parrucchiere all'è n'attimo». Il suo volto è apparso particolarmente stravolto al punto da generare la preoccupazione di tutte le persone che la seguono. A distanza di un po' di tempo, poi, l'influencer ha spiegato cosa le sia accaduto. Ecco perchéè finita all'in codice rosso...

L'ex gieffinaha scatenato la preoccupazione dei fan, quando si è mostrata sui social su un lettino d'ospedale con una vistosa flebo al braccio. Solo poche ore prima, aveva postato delle stories ...ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo esser stata ricoverata in ospedale in codice rosso.in ospedale Dopo essersi mostrata dal parrucchiere in compagnia ...

Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: cos’è successo Notizie.it

Paura per Guendalina Tavassi, ricoverata in codice rosso in ... Voce di Napoli

Guendalina Tavassi in ospedale: «Mai visto tanto sangue» come sta ... Tvpertutti

Guendalina Tavassi e il fidanzato: "Quando mi chiede quella cosa io parlo della Roma" Corriere dello Sport

Guendalina Tavassi dopo il fallimento delle sue relazioni: Sulle ... Fanpage.it

Guendalina Tavassi, ex concorrente del GFVip, si è mostrata sui social su un lettino d'ospedale con una flebo al braccio. Cosa sarà successo Vediamolo insieme!La ventinovesima puntata è stata all’insegna di (presunta) mitomania generale e poderosi pali in diretta. In pratica, nessuno fa goal. Un casto Spinalbese ripiega sulla lavanda dei piedi, mentre Danie ...