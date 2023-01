Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso | è paura per l’ex isolana e sorella del gieffino Edoardo Tavassi

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 24 gennaio 2023) Brutto momento per, che è finita inin. Per fortuna al momento sembra che la situazione sia sotto controllo ed è stata la stessaa raccontarlo sui social. A quanto pare la situazione, per ladel, è precipitato nel giro di poco tempo. Lo ha raccontato proprio lei sui social: ”Dal parrucchiere all’è un attimo. Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in ...