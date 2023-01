Gruppo Grimaldi | altre 5 navi dai cantieri cinesi | già 15 le car carrier ordinate in meno di tre mesi

(Di martedì 24 gennaio 2023) La lista degli ordini per la flottacontinua ad allungarsi. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu (società parte di China Merchant Industry Holdings) alla fine dello scorso ottobre per la costruzione di cinque nuovePctc (Pure Car & Truck), ilha esercitato l’opzione per cinque ulteriori unità. Con questa operazione, sale a quindici il totale dicardalla compagnia partenopea indi tre. Il concept delle nuove costruzioni è stato elaborato dalin collaborazione con lo studio di design e architettura navale Knud E. Hansen. Con una capacità di carico di oltre 9.000 CEU, ...

Il concept delle nuove costruzioni è stato elaborato dalin collaborazione con lo studio di design e architettura navale Knud E. Hansen. Con una capacità di carico di oltre 9.000 CEU, ...... è curato da Piercarloe Fulvio Romano, redatto da Rosella Pellerino per Omega Edizioni. ... A., i Cantori dell'Orso e ilanimatori parrocchiali. Antonella Gonella

Gruppo Grimaldi, altre 5 navi dai cantieri cinesi: già 15 le car carrier ... Il Denaro

Il Gruppo Grimaldi sperimenta il primo Truck a idrogeno per movimentare i rimorchi Il Messaggero - Motori

ALTRE CINQUE NAVI CAR CARRIER AMMONIA-READY ORDINATE DAL GRUPPO GRIMALDI Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

Dal Gruppo Grimaldi 45 milioni per la svolta green di Trasmed L'Agenzia di Viaggi Magazine

Grimaldi, Gnv e Moby in lizza per la nuova Darsena Traghetti di Civitavecchia: ma pesa la sentenza del Consiglio di Stato Torre d'Amare informazione on line per i marittimi

In crescita gli ordini per la flotta Grimaldi. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu (società parte di China Merchant Industry Holdings) alla f ...La lista degli ordini per la flotta Grimaldi continua ad allungarsi. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu (società parte di China Merchant Ind ...