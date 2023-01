Grande Fratello Vip | Wilma Goich è l' eliminata della puntata

Vip', le emozioni della puntata SEXY E BELLA Sharon Stone si esibisce con Sam Smith al 'Saturday Night Live' FISICI STATUARI 'Vip: Oriana, Nicole e Giaele bellezze al ...Questa sera, 23 gennaio, la puntata delVip è partita a razzo con una dinamica di scontro che ha regalato scintille. In apertura di diretta, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato in led Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli ...In prima serata su Canale 5 ventinovesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Anche questa settimana non sono manca ...Mamma Carla raggiunge il VIP e, dopo essersi complimentata con lui per il suo percorso, critica Nikita e altri concorrenti ...