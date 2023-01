Gollini vola a Napoli | dalla panchina a Firenze al sogno Scudetto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 gennaio 2023) Toccata e fuga. Dopo soli 6 mesi, Pierluigilascia la Fiorentina e si prepara ad una nuova avventura: il portiere classe 1995 sbarca a, in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Una nuova avventura, il terzo prestito nel giro di un anno e mezzo, dopo il passaggio in viola e l’esperienza dell’anno scorso al Tottenham, in Premier League. Né in Inghilterra né ail ventisettenne è riuscito a guadagnarsi una conferma. Attualmente è ancora sotto contratto con l’Atalanta, con un accordo in scadenza al 30 giugno 2024 che pone una situazione molto chiara: se in estate ilnon dovesse riscattarlo, l’Atalanta dovrebbe cederlo a titolo definitivo o prolungare il contratto per accordarsi sulla base di un altro prestito. Ail passaggio di ...