Gollini Svolge Visite Mediche a Napoli

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023)è pronto a volare in azzurro: Sirigu in direzione opposta! Come un aquilone che vola alto nei cieli, Pierluigisi prepara a lasciare la Fiorentina per approdare al. Dopo aver superato con successo le, l’ormai ex portiere della Fiorentina è pronto a firmare il contratto con la squadra azzurra. L’accordo raggiunto tra i due club prevede un prestito con diritto di riscatto, con l’Atalanta che rimane proprietaria del cartellino. Ma mentresi prepara a volare alto, Sirigu intraprende il percorso inverso, approdando alla Fiorentina di Italiano. Nelle prossime ore, il portiererà lecol club viola. Ilsi è riservato il diritto di riscatto per una cifra ...